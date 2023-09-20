Испания передаст Украине военное оборудование и технику

17:41 20 сентября Киев, Украина

Согласно информации, Министерства обороны Испании, в ближайшее время будут переданы Вооруженным силам Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.



Исполняющая обязанности министра обороны Испании, Маргарита Роблес, подробно озвучила состояние поставок, которые являются частью украинской поддержки.



Среди поставляемых материалов значатся новые бронетранспортеры, надувные командные лодки, а также различное оборудование для противовоздушной и противокорабельной обороны, включая пусковые установки и ракеты. Также будут предоставлены специальные грузовики, предназначенные для работы с этими системами, и машины скорой медицинской помощи.



Чтобы обеспечить бесперебойную работу мобильного госпиталя "Role 2+", переданного Украине Испанией в августе, Министр Роблес объявила о отправке значительного количества паллет с хирургическим и медицинским оборудованием.



Также стоит отметить успехи в подготовке украинского персонала на испанской территории в рамках миссии EUMAM в Украине при координации Тренировочного координационного центра в Толедо. Предварительно планируется обучение около 4 тысяч военных, что вдвое превышает первоначальное заявленное количество.



Кроме того, Испания предлагает новые программы обучения военному парашютному спорту в аэродинамической трубе и специальные курсы для украинских военных сил безопасности в ответ на потребности Украины в этой области.