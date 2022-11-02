Испания передаст Украине системы ПВО Hawk и ЗРК Aspide

17:37 02 ноября Киев, Украина

Во время совместной пресс-конференции главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса Буэно стало известно, что Испания передаст Украине военную помощь.

"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив четыре системы ПВО Hawk", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. На нужды ВСУ также будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

"Это именно то, о чем мы просили Испанию", - добавил министр.

ЗРК Spada Aspide является сухопутной ЗРК малой дальности, используемой для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации. После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.



ПВО Hawk - это предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.