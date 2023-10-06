Испания передаст Украине 6 пусковых установок ЗРК Hawk

06:57 06 октября Киев, Украина

Украина получит от Испании важное подкрепление в обороне. Испанское правительство передаст 6 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Об этом сообщили в пресс-службе испанского правительства.



Как отмечается, предоставить систему противовоздушной обороны решили по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса 5 октября.



Главы стран обсудили текущую ситуацию на фронте и глава испанского правительства предложил комплексы ПВО для борьбы с беспилотниками, соответствующее обучение и оборудование для разминирования.