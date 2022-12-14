Испания отправит Украине оборудование для энергосистем

16:42 13 декабря Киев, Украина

Испания безвозмездно передаст "Укрэнерго" электрооборудование. Речь идет об оборудовании в идеальном состоянии для электрических подстанций.

"Объявление об этом пожертвовании материализуется сегодня в рамках проходящей в Париже конференции "Солидарность с украинским народом". По оценкам, 70% украинцев сейчас находятся за чертой бедности, а более 10 миллионов людей не имеют доступа к регулярному и стабильному электроснабжению в стране", - сообщили в Министерстве иностранных дел Испании.

Речь идет о 163 единицах восстановленного оборудования в идеальном состоянии для электрических подстанций. В частности, Red Eléctrica пожертвует:

107 трансформаторов тока и 28 трансформаторов напряжения;

26 молниеотводов, оборудование молниезащиты и два разъединителя, электромеханическое оборудование, позволяющее механически изолировать электрические цепи для проведения ремонтных работ;

Передача будет осуществляться через Испанское агентство международного сотрудничества в области развития (Aecid), которое будет сотрудничать с транспортировкой материалов, предоставленных Red Eléctrica.