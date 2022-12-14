Испания отправит Украине оборудование для энергосистем
16:42 13 декабря Киев, Украина
Испания безвозмездно передаст "Укрэнерго"
электрооборудование. Речь идет об оборудовании в идеальном состоянии для электрических подстанций.
"Объявление об этом пожертвовании материализуется сегодня в рамках проходящей в Париже конференции "Солидарность с украинским народом". По оценкам, 70% украинцев сейчас находятся за чертой бедности, а более 10 миллионов людей не имеют доступа к регулярному и стабильному электроснабжению в стране", - сообщили в Министерстве иностранных дел Испании.
Речь идет о 163 единицах восстановленного оборудования в идеальном состоянии для электрических подстанций. В частности, Red Eléctrica пожертвует:
- 107 трансформаторов тока и 28 трансформаторов напряжения;
- 26 молниеотводов, оборудование молниезащиты и два разъединителя, электромеханическое оборудование, позволяющее механически изолировать электрические цепи для проведения ремонтных работ;
Передача будет осуществляться через Испанское агентство международного сотрудничества в области развития (Aecid), которое будет сотрудничать с транспортировкой материалов, предоставленных Red Eléctrica.
"На Парижской конференции Испания также объявит, что после экстренного реагирования в 2022 году Украина станет приоритетным гуманитарным контекстом для испанского сотрудничества в 2023 году, и Aecid запустит программу поддержки скорейшего восстановления и устойчивости страны в сотрудничестве с партнерами по оптимизации координации доноров и более эффективному и действенному оказанию Украине необходимой гуманитарной помощи, чтобы смягчить суровость зимы и ее влияние на граждан Украины", — говорится в сообщении.
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