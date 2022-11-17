Исключение страны-агрессора россии из G20 маловероятно — дипломат

15:32 17 ноября Киев, Украина

Требование исключить россию из Группы двадцати абсолютно правильно, но ее изгнание из G20 маловероятно. Об этом заявил посол Украины в США (2005-2010), посол Украины во Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

"Требование исключить россию из G020 абсолютно правильно, мы имеем все основания этого требовать. Вместе с тем, исключение россии из Двадцатки пока выглядит невероятным, даже маловероятным", — сказал он.

По словам дипломата, даже если посмотреть на итоговый документ — общую декларацию, она свидетельствует о том, что позиции стран-участниц G20 разные.

"Консенсус есть, он разрешил принять документ. Но вместе с тем единодушия мнений нет. Если посмотреть на состав G20, то там мы увидим и партнеров, и союзников россии. Поэтому сейчас на это рассчитывать вряд ли возможно, но требовать этого безусловно надо" , – сказал Шамшур.

Он отметил, что работа группы G20 сконцентрирована преимущественно на экономических вопросах.

"Поэтому даже не знаю, есть ли у них правила процедуры кого включать, кого исключать. думаю, что для этого, чтобы это произошло, нужно единодушное решение. Так, как россию выбросили из G8, и она стала, как раньше, совершенно справедливо, Большой Семеркой", - отметил дипломат.

В то же время Шамшур подчеркнул, что встреча G20 превзошла ожидания, по крайней мере, в той части, которая касается оценки войны, развязанной россией против Украины.

"Это происходило очень тяжело. И сама речь текста совместного заявления свидетельствует и о большинстве, и о разных мнениях. Это в основном заявления. Но в принципе такой modus operandi этой группировки. Единственное, что они могли сделать, когда был мировой финансовый кризис, выработать общие мероприятия, которые позволили избежать худшего. После того саммиты G20 носили больше дискуссионно-декларативный характер", — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что итоги саммита G20 важны с политической точки зрения как свидетельство дальнейшей изоляции россии.