Кум Путина теряет контроль: ироничная реакция Медведчука на блокирование телеканалов

11:03 03 февраля Киев, Украина

Виктор Медведчук пригрозил СНБО и сравнил действия Владимира Зеленского в отношении пророссийских телеканалов Тараса Козака с "пролитым маслом Булгаковской Аннушки", якобы процесс запущен и возмездия не миновать.

Действия СНБО он назвал «абсолютно незаконными» и сделал акцент на том, что за любое действие придеться отвечать.



По его словам, санкции не могут вводиться в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц.



«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Такого не будет!» — заявил нардеп.

Виктор Медведчук неспроста вспомнил про информационное поле, так как именно он является реальным владельцем каналов, против которых выдвинуты санкции СНБО, именно он отслеживает и редактирует весь поток информации, выходящей на пропагандистских каналах 112-Украина, NewsOne, ZIK. Благодаря его подаче на этих телеканалах ведется антиукраинская пропаганда, которая представляет серъезную угрозу Украине.



Медведчук добавил, что Зеленский «лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации».



«За такие решения неизбежно придется нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги Мастер и Маргарита Михаила Булгакова: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила».



2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касательно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.



Также на 5 лет ввели санкции против каналов 112-Украина, NewsOne, ZIK — Новый формат, Ариадна ТВ, ТВВыбор, Партнер ТВ и Лидер ТВ, телерадиокомпания 112-ТВ, НОВИНИ 24 ГОДИНИ, Новые коммуникации.



В совместном заявлении телеканалы пообещали продолжить работу, обвинив Зеленского в «политической расправой над неугодными СМИ».



Уже ночью телеканалы 112-Украина, NewsOne и ZIK начали отключать от эфира разных сетей.