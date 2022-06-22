Ирландия заморозила активы россиян на 1,7 млрд евро

08:57 22 июня Киев, Украина

Согласно введенным Евросоюзом санкций против рф за ее вторжение в Украину власти Ирландии заблокировали средства российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщило издание Irish Times со ссылкой на МИД страны.

"Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени - элитной недвижимости", - говорится в материале.



Отмечается, что Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов Евросоюза.



В Нацбанке напомнили, что укрывательство факта невыполнения санкций является уголовным преступлением.



Ранее, в апреле Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех портов и капитанов гаваней страны о запрете входа судам, зарегистрированным в россии.