Ирландия заморозила активы россиян на 1,7 млрд евро

Согласно введенным Евросоюзом санкций против рф за ее вторжение в Украину власти Ирландии заблокировали средства российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро.
Об этом во вторник, 21 июня, сообщило издание Irish Times со ссылкой на МИД страны.
Отмечается, что Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов Евросоюза.
В Нацбанке напомнили, что укрывательство факта невыполнения санкций является уголовным преступлением.
Ранее, в апреле Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех портов и капитанов гаваней страны о запрете входа судам, зарегистрированным в россии.
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