Ирландия признала вторжение рф в Украину геноцидом

16:54 02 июня Киев, Украина

Сенат Ирландии признал вторжение рф в Украину геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

"Незаконное вторжение российской федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде рф в Украине", - написал политик.

В принятой резолюции говорится, что "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".



Сенат Ирландии призвал страны мира сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских энергоресурсов.



Также в документе отмечается, что политическое руководство россии должно понести ответственность за военные преступления в Украине.