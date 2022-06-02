Ирландия признала вторжение рф в Украину геноцидом

Сенат Ирландии признал вторжение рф в Украину геноцидом.
Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.
В принятой резолюции говорится, что "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
Сенат Ирландии призвал страны мира сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских энергоресурсов.
Также в документе отмечается, что политическое руководство россии должно понести ответственность за военные преступления в Украине.
Сенат Ирландии призвал страны мира сохранять и усиливать санкции против рф, работая над прекращением импорта российских энергоресурсов.
Также в документе отмечается, что политическое руководство россии должно понести ответственность за военные преступления в Украине.
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