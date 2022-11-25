Ирландия и Молдова вслед за Румынией признали Голодомор геноцидом украинского народа
07:05 25 ноября Киев, Украина
"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - говорится в сообщении посольства Украины в Ирландии в Twitter.
Парламент Молдовы единогласно признал Голодомор геноцидом украинского народа: "за" проголосовали 54 депутата.
"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа", -
говорится в декларации.
В то же время, отмечается, что представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию.
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