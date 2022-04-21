Ирина Верещук требует от россиян обеспечения гуманитарного коридора из Азовстали

Ирина Верещук требует от россиян гуманитарного коридора из Азовстали.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к оккупационным властям РФ с требованием организовать гуманитарный коридор с блокадного завода "Азовсталь".
"Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент гуманитарных усилий",– сообщили в Министерстве.
"Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент гуманитарных усилий",– сообщили в Министерстве.
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