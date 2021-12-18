Ирина Венедиктова прокомментировала расследование Bellingcat по "вагнеровцам"

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что следственные органы получили всю необходимую документацию по "вагнеровцам" и сейчас заняты изучением этого дела.
Она напомнила, что уголовные производства по «вагнергейту» открыли несколько правоохранительных органов.
"Потом эти дела объединили и передали, в частности, в ГБР", - сказала генпрокурор.
В обнародованном вчера расследовании Bellingcat и российского издания The Insider говорится , что предполагаемая планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести.
По словам экспредседателяГУР Василия Бурбы, на которого ссылается Bellingcat, бывший глава ОП Андрей Ермак стал инициатором переноса операции на неделю после того, как стало известно о соглашении по прекращению огня. Бурба предлагал задержать операцию на четыре дня. В конце концов, ее перенесли на пять дней.
Также расследователи провели анализ обстоятельств и причин срыва масштабной операции украинских спецслужб .
Вечером 17 ноября в Офисе Зеленского прокомментировали расследование Bellingcat по «вагнеровцам». Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак даже теоретически не может руководить украинской разведкой и ни разу не пытался этого делать.
Впоследствии глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что президента просто втянули в политическую игру.
Оппозиционная политсила Петра Порошенко «Европейская солидарность» обнародовала жесткое заявление , в котором лейтмотивом говорится, что «Зеленский врал» все время.
Она напомнила, что уголовные производства по «вагнергейту» открыли несколько правоохранительных органов.
"Потом эти дела объединили и передали, в частности, в ГБР", - сказала генпрокурор.
В обнародованном вчера расследовании Bellingcat и российского издания The Insider говорится , что предполагаемая планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести.
По словам экспредседателяГУР Василия Бурбы, на которого ссылается Bellingcat, бывший глава ОП Андрей Ермак стал инициатором переноса операции на неделю после того, как стало известно о соглашении по прекращению огня. Бурба предлагал задержать операцию на четыре дня. В конце концов, ее перенесли на пять дней.
Также расследователи провели анализ обстоятельств и причин срыва масштабной операции украинских спецслужб .
Вечером 17 ноября в Офисе Зеленского прокомментировали расследование Bellingcat по «вагнеровцам». Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак даже теоретически не может руководить украинской разведкой и ни разу не пытался этого делать.
Впоследствии глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что президента просто втянули в политическую игру.
Оппозиционная политсила Петра Порошенко «Европейская солидарность» обнародовала жесткое заявление , в котором лейтмотивом говорится, что «Зеленский врал» все время.
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