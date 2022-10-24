Иранские производители снабжают российскую армию бронежилетами и шлемами

18:19 24 октября Киев, Украина

Мобилизованных россиян снабжают бронежилетами и шлемами иранского производства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства россия начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты - 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad. В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии (Солоты/Валуйки Белгородской области)", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи российским военным в боевом применении нового типа БпЛА Arash-2 и иранских ракет класса земля-земля. По данным ГУР, из Ирана в Джанкой (Крым) отбыла группа советников корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6.