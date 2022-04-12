Иран снабжает россию оружием, которое оккупанты планируют использовать против Украины

13:41 12 апреля Киев, Украина





Поставки из Ирана включают в себя противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня бразильского производства (Astros II) и реактивные гранаты. По словам собеседника издания, Москве также был «подарен» ракетный комплекс Bavar-373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также «вернул» России зенитно-ракетный комплекс С-300.



РПГ и противотанковые ракеты, которыми до этого владела иракская коалиция «Хашд аш-Шааби», воевавшая против террористов «Исламского государства», 26 марта были доставлены из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа. По словам начальника отделения полиции, которое контролирует переход, там оружие получили иранские военные и доставили из порта Бендер-Энзели в российскую Астрахань по Каспийскому морю. В доставке участвовали два российских судна и одно иранское. Иран по контрабандным каналам поставляет в РФ боеприпасы и военную технику из Ирака , пишет The Guardian со ссылкой на источники в региональной разведке.Поставки из Ирана включают в себя противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня бразильского производства (Astros II) и реактивные гранаты. По словам собеседника издания, Москве также был «подарен» ракетный комплекс Bavar-373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также «вернул» России зенитно-ракетный комплекс С-300.РПГ и противотанковые ракеты, которыми до этого владела иракская коалиция «Хашд аш-Шааби», воевавшая против террористов «Исламского государства», 26 марта были доставлены из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа. По словам начальника отделения полиции, которое контролирует переход, там оружие получили иранские военные и доставили из порта Бендер-Энзели в российскую Астрахань по Каспийскому морю. В доставке участвовали два российских судна и одно иранское.

«Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение [потому что в данный момент оно нам не нужно]. Все, что работает против США, делает нас счастливыми», — сказал один из источников в «Хашд аш-Шааби». В этой коалиции, в частности, состоят шиитские группировки, которые поддерживает Иран.

По словам военного эксперта из Стамбула Йорука Ишика, Россия сейчас остро нуждается в ракетах. Их запасы потрачены на обстрелы объектов инфраструктуры в Украине. Скрытно пополнить эти запасы достаточно просто, поскольку перевозить ракеты можно в обычных контейнерах, и отследить каналы таких поставок по спутниковым снимкам невозможно.