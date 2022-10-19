Иран прокомментировал обвинения Украины в поставках рф вооружений

12:49 19 октября Киев, Украина

Иран продолжает отвергать обвинения Украины в поставках россии вооружений и отметил готовность обсудить с Киевом озвученные претензии.


Так в МИД Ирана ответили на инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о разрыве дипотношений между странами.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в очередной раз заявил, что Тегеран не отправлял оружие, в том числе военные беспилотники россии для использования в войне против Украины.

По его словам, "подобные безосновательные заявления, основанные на ложной информации и недоброжелательных предположениях, являются частью целенаправленной и политико-пропагандистской кампании, ведущейся СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Отмечается, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Канаани утверждает, что Иран сохраняет нейтралитет в войне россии против Украины и выступает против продолжения боевого конфликта.
 
"Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами", - говорится в сообщении.