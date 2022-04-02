Иран ожидает "признания ошибок" от нового правительства США

13:57 08 ноября Киев, Украина

Еще не оглашены официальные итоги президентских выборов в США, а лидеры стран строят планы дальнейшего сотрудничества с уже новым главой Белого Дома. Не исключение и президент Ирана Хасан Роухани, ведь при действующем президенте Трампе отношения между странами не сложились. Поэтому Хасан Роухани выразил надежду на то, что правительство США при новом президенте должно признать прошлые ошибки и вернуться к выполнению прежних соглашений.

"У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям", – сказал Роухани.

Иранский лидер утверждает, что его страна "всегда придерживался взятых на себя обязательств, если они ответственно выполнялись и другими участниками соглашения".

"Наша стратегия – это конструктивное сотрудничество с миром", – заверил Роухани.

По его словам, иранский народ победил "в экономической войне, навязанной ему Америкой".

"Народ Ирана своим героическим сопротивлением против навязанной экономической войны показал, что политика максимального давления со стороны США обречена на провал", – резюмировал иранский лидер.

Напомним, власти США снова расширили санкционный список против Ирана. В этот раз за попытки повлиять на американские президентские выборы в него попали пять иранских организаций.