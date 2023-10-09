Иран отрицает причастность к кровавой атаке ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из наиболее кровавых нападений в истории, когда исламская группировка ХАМАС атаковала Израиль, унесла жизни 700 израильтян и похитила десятки человек.
По информации Reuters, миссия Ирана в ООН сделала данное заявление.
По информации Reuters, миссия Ирана в ООН сделала данное заявление.
Следует отметить, что Иран признает свою поддержку ХАМАСу и предоставление финансовой и вооруженной помощи этой группировке, а также другой палестинской организации "Исламский джихад".
Миссия Ирана в ООН подчеркнула, что "успех" атаки ХАМАСа объясняется ее неожиданностью, что, по их мнению, привело к "самому большому провалу" израильских служб безопасности.
Миссия Ирана в ООН подчеркнула, что "успех" атаки ХАМАСа объясняется ее неожиданностью, что, по их мнению, привело к "самому большому провалу" израильских служб безопасности.
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что представители иранских служб безопасности помогли спланировать внезапную атаку ХАМАСа на Израиль и дали зеленый свет для нападения в ходе встречи в Бейруте на прошлой неделе.
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