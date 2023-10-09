Иран отрицает причастность к кровавой атаке ХАМАС на Израиль

09:58 09 октября Киев, Украина





По информации Reuters, миссия Ирана в ООН сделала данное заявление. Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из наиболее кровавых нападений в истории, когда исламская группировка ХАМАС атаковала Израиль , унесла жизни 700 израильтян и похитила десятки человек.По информации Reuters, миссия Ирана в ООН сделала данное заявление.

"Решительные меры, принятые Палестиной, полностью законными действиями для защиты себя от семидесятилетней угнетающей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом. Мы поддерживаем Палестину, однако не принимаем участие в решениях о мерах ответа, поскольку они принимаются Палестиной самостоятельно", - гласит заявление.

Следует отметить, что Иран признает свою поддержку ХАМАСу и предоставление финансовой и вооруженной помощи этой группировке, а также другой палестинской организации "Исламский джихад".



Миссия Ирана в ООН подчеркнула, что "успех" атаки ХАМАСа объясняется ее неожиданностью, что, по их мнению, привело к "самому большому провалу" израильских служб безопасности.

"Они пытаются оправдать свой провал, связав его с разведывательными возможностями Ирана и его оперативным планированием. Израилю трудно признать, что их разведывательные службы потерпели поражение от палестинской группировки", - отметила миссия Ирана в ООН.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что представители иранских служб безопасности помогли спланировать внезапную атаку ХАМАСа на Израиль и дали зеленый свет для нападения в ходе встречи в Бейруте на прошлой неделе.