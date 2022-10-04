Иран не признал "референдумы", организованные рф на временно оккупированных территориях Украины

16:26 04 октября Киев, Украина

Власти Ирана заявили, что не признают так называемые референдумы, организованные страной-агрессором россией на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в обращении официального представителя МИД Ирана Насера Канани, сообщает IRNA.

«Исламская Республика, как всегда, и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН», – заявил Канани.

Он добавил, что Иран выступает против любых «провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».



Как известно, Иран является одним из немногих союзников россии, помогающих рф в войне против Украины. В частности, Тегеран снабжает армии РФ своих беспилотники, которые украинские защитники регулярно сбивают на юге.



Однако Иран отрицает поставки россии беспилотников.