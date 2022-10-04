Иран не признал "референдумы", организованные рф на временно оккупированных территориях Украины

Власти Ирана заявили, что не признают так называемые референдумы, организованные страной-агрессором россией на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом говорится в обращении официального представителя МИД Ирана Насера Канани, сообщает IRNA.
Он добавил, что Иран выступает против любых «провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».
Как известно, Иран является одним из немногих союзников россии, помогающих рф в войне против Украины. В частности, Тегеран снабжает армии РФ своих беспилотники, которые украинские защитники регулярно сбивают на юге.
Однако Иран отрицает поставки россии беспилотников.
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