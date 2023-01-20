Иран не признает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса - глава МИД

Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран, в том числе Украины, в рамках международных законов.
Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан. И добавил, что, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и москвы, их страна не признает отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины.
Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан. И добавил, что, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и москвы, их страна не признает отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины.
Иранский чиновник 17 января прибыл в Анкару с рабочим визитом, где встречался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Детали встречи не уточнялись. Там он дал интервью одному из национальных каналов Турции, в котором обсудил протесты в Иране, российско-украинский конфликт и диалог между Турцией и Сирией.
Иран является одной из стран-союзниц россии. Государство поставляет в рф дроны-камикадзе, открыто используемые в войне с Украиной.
Во время онлайн-выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что войска россии готовятся применить против Украины новую партию беспилотников, вероятно, иранского производства.
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