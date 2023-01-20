Иран не признает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса - глава МИД

07:31 20 января Киев, Украина





Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан. И добавил, что, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и москвы, их страна не признает отделение Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран, в том числе Украины, в рамках международных законов.Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан. И добавил, что, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и москвы, их страна не признает отделение Крыма , Луганской и Донецкой областей от Украины.

"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип", - сказал Хусейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана

Иранский чиновник 17 января прибыл в Анкару с рабочим визитом, где встречался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Детали встречи не уточнялись. Там он дал интервью одному из национальных каналов Турции, в котором обсудил протесты в Иране, российско-украинский конфликт и диалог между Турцией и Сирией.



Иран является одной из стран-союзниц россии. Государство поставляет в рф дроны-камикадзе, открыто используемые в войне с Украиной.



Во время онлайн-выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что войска россии готовятся применить против Украины новую партию беспилотников, вероятно, иранского производства.