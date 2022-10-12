Иран не мог самостоятельно производить беспилотники Shahed-136 - Данилов

18:34 11 октября Киев, Украина

Исламская республика Иран не имел возможности самостоятельно производить поставляемые стране-агрессору беспилотники Shahed-136.


Об этом во вторник, 11 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, украинские специалисты осмотрели компоненты сбитых дронов-камикадзе иранского производства и выяснили - они изготовлены в других странах.
 
"Иранцы самостоятельно эти вещи собирать не могли. Там есть определенные компоненты из определенных стран. Мы сейчас разбираемся, каким образом они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать вещи, которые на 100% относятся к военно-промышленному комплексу ", - отметил представитель СНБО.

Отметим, ВСУ на сегодняшний день сбили десятки Shahed-136. Однако Иран продолжает утверждать, что не снабжал этими барражирующими боеприпасами россию.