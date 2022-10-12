Иран не мог самостоятельно производить беспилотники Shahed-136 - Данилов

Исламская республика Иран не имел возможности самостоятельно производить поставляемые стране-агрессору беспилотники Shahed-136.
Об этом во вторник, 11 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, украинские специалисты осмотрели компоненты сбитых дронов-камикадзе иранского производства и выяснили - они изготовлены в других странах.
Отметим, ВСУ на сегодняшний день сбили десятки Shahed-136. Однако Иран продолжает утверждать, что не снабжал этими барражирующими боеприпасами россию.
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