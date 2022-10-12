Иран не мог самостоятельно производить беспилотники Shahed-136 - Данилов

"Иранцы самостоятельно эти вещи собирать не могли. Там есть определенные компоненты из определенных стран. Мы сейчас разбираемся, каким образом они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать вещи, которые на 100% относятся к военно-промышленному комплексу ", - отметил представитель СНБО.