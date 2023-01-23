Иран может выйти из ДНЯО в ответ на планы ЕС

08:32 23 января Киев, Украина

В ответ на планы Европарламента включить Иран в перечень террористических организаций Тегеран рассматривает возможность выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр сделал заявление, реагируя на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Отвечая на вопрос о возможности выхода Ирана из ДНЯО, Абдоллахиян сказал, если дипломаты ЕС "не возьмут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

Ранее, Иран в четверг предупредил Европейский Союз, что он "выстрелит себе в ногу", если признает Корпус стражей исламской революции террористической организацией.