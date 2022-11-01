Иран готовится передать россии баллистические ракеты и беспилотники - CNN

15:35 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили CNN официальные лица из западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.



Эта поставка тщательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран отправляет в россию современные высокоточные управляемые ракеты, что может предоставить кремлю значительное преимущество на поле боя.



По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине.



Новая поставка оружия будет означать значительное увеличение иранской поддержки военных усилий россии. Официальные лица полагают, что оружие точно будет прибудет в россию уже к концу года.



В последние недели иранские беспилотники использовались для ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Украине и гражданскому населению.



Высокопоставленный представитель Министерства обороны США 31 октября на брифинге заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в россию для использования в Украине. Иран готовится отправить около 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и больше ударных беспилотников в россию для войны против Украины.Об этом сообщили CNN официальные лица из западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.Эта поставка тщательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран отправляет в россию современные высокоточные управляемые ракеты, что может предоставить кремлю значительное преимущество на поле боя.По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине.Новая поставка оружия будет означать значительное увеличение иранской поддержки военных усилий россии. Официальные лица полагают, что оружие точно будет прибудет в россию уже к концу года.В последние недели иранские беспилотники использовались для ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Украине и гражданскому населению.Высокопоставленный представитель Министерства обороны США 31 октября на брифинге заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в россию для использования в Украине.

"У меня нет никакой информации по этому поводу", — сказал он.

Иранская миссия Организации Объединенных Наций не ответила на просьбу журналистов прокомментировать новую поставку оружия. Иран ранее отрицал поставку россии оружия для использования в Украине, заявляя, что "не делал и не будет" этого делать.



На прошлой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "рассматривают все, что мы можем сделать, не только посредством санкций", чтобы помешать иранскому оружию попасть в россию. Американские официальные лица также заявили, что им известно о переговорах по иранскому оружию, которое еще не было доставлено в россию.