Иран готовится передать россии баллистические ракеты и беспилотники - CNN

Иран готовится отправить около 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и больше ударных беспилотников в россию для войны против Украины.
Об этом сообщили CNN официальные лица из западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.
Эта поставка тщательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран отправляет в россию современные высокоточные управляемые ракеты, что может предоставить кремлю значительное преимущество на поле боя.
По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине.
Новая поставка оружия будет означать значительное увеличение иранской поддержки военных усилий россии. Официальные лица полагают, что оружие точно будет прибудет в россию уже к концу года.
В последние недели иранские беспилотники использовались для ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Украине и гражданскому населению.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США 31 октября на брифинге заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в россию для использования в Украине.
Об этом сообщили CNN официальные лица из западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.
Эта поставка тщательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран отправляет в россию современные высокоточные управляемые ракеты, что может предоставить кремлю значительное преимущество на поле боя.
По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине.
Новая поставка оружия будет означать значительное увеличение иранской поддержки военных усилий россии. Официальные лица полагают, что оружие точно будет прибудет в россию уже к концу года.
В последние недели иранские беспилотники использовались для ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Украине и гражданскому населению.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США 31 октября на брифинге заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в россию для использования в Украине.
Иранская миссия Организации Объединенных Наций не ответила на просьбу журналистов прокомментировать новую поставку оружия. Иран ранее отрицал поставку россии оружия для использования в Украине, заявляя, что "не делал и не будет" этого делать.
На прошлой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "рассматривают все, что мы можем сделать, не только посредством санкций", чтобы помешать иранскому оружию попасть в россию. Американские официальные лица также заявили, что им известно о переговорах по иранскому оружию, которое еще не было доставлено в россию.
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