Интервью с командиром "Пеин": детали успешной операции в Черном море

12:28 14 сентября Киев, Украина





В интервью командира группы спецназначения ГУР МО Украины, известного под псевдонимом "Пеин", были раскрыты детали этой операции. Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели спецоперацию, в результате которой были возвращены под украинский контроль так называемые "Вышки Бойко" – газо- и нефтедобывающие буровые платформы, находившиеся у берегов Крыма в Черном море.В интервью командира группы спецназначения ГУР МО Украины, известного под псевдонимом "Пеин", были раскрыты детали этой операции.

"Мы готовили спецоперацию примерно месяц-полтора. Мы осознавали, что это рискованное предприятие, потому что только дурак или покойник не боится такого задания. Мы использовали надувную лодку, так как она более маневренная и меньше заметна для воздушных средств", – рассказал "Пеин".



По его словам, во время выполнения боевого задания украинская группа разведчиков столкнулась с российским боевым самолетом, который был успешно уничтожен при помощи ПЗРК.

"Когда мы начали пришвартовываться, самолет начал атаковать наших бойцов. Лодка получила несколько повреждений, и один из выстрелов попал в хвостовую часть. Это был одиночный выстрел, который создал дым – сначала белый, затем черный", – вспомнил разведчик.

Он сообщил, что на буровых платформах, возвращенных под контроль Украины, были обнаружены российские боеприпасы и ценное оборудование для разведки, предназначенное для использования в западной части Черного моря.

"Система "Нева", которую мы захватили, предоставляет доступ к программному обеспечению и содержит множество ценной информации, которая может помочь нам получить ответы на наши вопросы", – подчеркнул командир.

Он также отметил, что возвращение под украинский контроль так называемых "Вышек Бойко" оказалось существенным ударом по влиянию государства-агре ссора в Черном море.

"Мы сильно ограничили действия российских сил в акватории Черного моря, в частности, в районе острова Змеиный, переместив их ближе к берегам Крыма", – подчеркнул "Пеин".

Тем не менее, он также указал на возможность того, что враг может попытаться вернуть утраченное в будущем, и подчеркнул, что украинские спецназовцы готовы к такому сценарию.