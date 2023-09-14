Интервью с командиром "Пеин": детали успешной операции в Черном море

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели спецоперацию, в результате которой были возвращены под украинский контроль так называемые "Вышки Бойко" – газо- и нефтедобывающие буровые платформы, находившиеся у берегов Крыма в Черном море.
В интервью командира группы спецназначения ГУР МО Украины, известного под псевдонимом "Пеин", были раскрыты детали этой операции.
В интервью командира группы спецназначения ГУР МО Украины, известного под псевдонимом "Пеин", были раскрыты детали этой операции.
По его словам, во время выполнения боевого задания украинская группа разведчиков столкнулась с российским боевым самолетом, который был успешно уничтожен при помощи ПЗРК.
Он сообщил, что на буровых платформах, возвращенных под контроль Украины, были обнаружены российские боеприпасы и ценное оборудование для разведки, предназначенное для использования в западной части Черного моря.
Он также отметил, что возвращение под украинский контроль так называемых "Вышек Бойко" оказалось существенным ударом по влиянию государства-агрессора в Черном море.
Тем не менее, он также указал на возможность того, что враг может попытаться вернуть утраченное в будущем, и подчеркнул, что украинские спецназовцы готовы к такому сценарию.
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