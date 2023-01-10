Интенсивность огня артиллерии рф в Украине упала на 75% - CNN

16:32 10 января Киев, Украина





Об этом сообщает Российская артиллерия резко сократила интенсивность огня на некоторых участках фронта в противостоянии с украинскими силами обороны почти на 75%.Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные официальных лиц США и Украины.

"На фоне того, как российское вторжение в Украину продолжается уже 11 месяц, американские и украинские официальные лица сообщают CNN, что артиллерийский огонь россии резко сократился в некоторых местах на 75 процентов", — говорится в сообщении.

Источники издания пока не имеют ясного или однозначного объяснения такому явлению.

"россия может нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки запасов или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед успешными украинскими наступлениями", — отмечает CNN.

При этом представители США и Украины сообщили CNN, что в любом случае снижение интенсивности артиллерийского огня является еще одним свидетельством ослабления позиций россии на поле боя.



Как отмечает издание, ослабление рф также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников. В частности, США и Германия недавно объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и комплексы противовоздушной обороны Patriot, напоминает CNN.



Ранее западные СМИ и аналитики не раз предупреждали об угрозе "снарядного голода" в армии рф.