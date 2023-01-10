Интенсивность огня артиллерии рф в Украине упала на 75% - CNN

Российская артиллерия резко сократила интенсивность огня на некоторых участках фронта в противостоянии с украинскими силами обороны почти на 75%.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные официальных лиц США и Украины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные официальных лиц США и Украины.
Источники издания пока не имеют ясного или однозначного объяснения такому явлению.
При этом представители США и Украины сообщили CNN, что в любом случае снижение интенсивности артиллерийского огня является еще одним свидетельством ослабления позиций россии на поле боя.
Как отмечает издание, ослабление рф также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников. В частности, США и Германия недавно объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и комплексы противовоздушной обороны Patriot, напоминает CNN.
Ранее западные СМИ и аналитики не раз предупреждали об угрозе "снарядного голода" в армии рф.
Как отмечает издание, ослабление рф также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников. В частности, США и Германия недавно объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и комплексы противовоздушной обороны Patriot, напоминает CNN.
Ранее западные СМИ и аналитики не раз предупреждали об угрозе "снарядного голода" в армии рф.
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