Институт изучения войны считает, что рф может захватить Лисичанск

08:01 23 июня Киев, Украина

Лисичанск в ближайшие дни могуть захватить оккупанты, предпологают в Институте изучения войны.

 
Об этом сообщили в ISW.

По собранной информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Основные выводы экспертов ISW:
  • Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецк-Лисичанск.

  • Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.

  • Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.

  • Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.

  • Власти рф продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.