Инициатива президента - военная служба для резервистов

14:09 15 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский заявил, что армия Украины всегда может рассчитывать на силы резервистов, так, на рассмотрение ВР был вынесен законопроект , предусматривающий изменения в законодательстве, относительно вопросов воинской обязанности и воинского учета.

Законопроектом предлагается внесение изменений в ряд Кодексов:

в Кодекс законов о труде Украины;

в Жилищный кодекс Украинской ССР;

в Кодекс Украины об административных правонарушениях;

в Уголовный кодекс Украины;

в Уголовно-исполнительного кодекса Украины;

Также изменятся 35 законов Украины, а именно:

реформирования местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;

актуализации организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, путем уточнения механизма наполнения такого Реестра на основании сведений, вносимых органами его ведения, а также путем информационного взаимодействия между этим Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами , базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы;

введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предсказания для лиц, призываемых, трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;

усовершенствования с учетом требований основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Во вторник, 15 сентября, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания в пятницу, 4 сентября.