Инициатива президента - военная служба для резервистов

Владимир Зеленский заявил, что армия Украины всегда может рассчитывать на силы резервистов, так, на рассмотрение ВР был вынесен законопроект, предусматривающий изменения в законодательстве, относительно вопросов воинской обязанности и воинского учета.
Законопроектом предлагается внесение изменений в ряд Кодексов:
- в Кодекс законов о труде Украины;
- в Жилищный кодекс Украинской ССР;
- в Кодекс Украины об административных правонарушениях;
- в Уголовный кодекс Украины;
- в Уголовно-исполнительного кодекса Украины;
Также изменятся 35 законов Украины, а именно:
- реформирования местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;
- актуализации организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, путем уточнения механизма наполнения такого Реестра на основании сведений, вносимых органами его ведения, а также путем информационного взаимодействия между этим Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами , базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы;
- введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предсказания для лиц, призываемых, трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;
- усовершенствования с учетом требований основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Во вторник, 15 сентября, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания в пятницу, 4 сентября.
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