Информпространство Венгрии заполонили фейки о "колоссальных" потерях ВСУ

19:04 08 февраля Киев, Украина





Так, через журналиста Домски Ласло на венгерском TV-2 был опубликован материал о том, что в Закарпатской области у границы с Венгрией находятся вагоны с сотнями трупов украинских военных, которые не выдают родственникам. Российская ИПСО про “колоссальные” потери ВСУ, после неудачи с продажным трампистом полковником Макрегором и распространение аналогичного фейка через жёлтопрессное турецкое издание продолжает свою жизнь в венгерском информационном пространстве.Так, через журналиста Домски Ласло на венгерском TV-2 был опубликован материал о том, что в Закарпатской области у границы с Венгрией находятся вагоны с сотнями трупов украинских военных, которые не выдают родственникам.

"Что самое интересное, как и полагается “настоящему”, “профессиональному” журналисту, Домски Ласло не привёл ни единого факта, фото или видео и все истории про вагоны с сотнями трупов исключительно на словах. Порою на уровне сплетен среди местных жителей. А как же журналистское расследование, фактаж? Пулитцеровская премия Домски Ласло не снится?", - пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Но, венгерские информационные площадки уже распространяют эту информацию в режиме кроликов в брачный период, гипертрофируя фейк Домски. Например, некоторые издания пишут, что трупов так много, что запах от них чувствуется аж в венгерских посёлках!

"А теперь, самое интересное. Угадайте, кому принадлежит и кому выслуживается телеканал TV-2? Всё верно, это провластный телеканал, который вылизывает от пяток до макушки путинскую шестёрку Виктора Орбана в режиме 24/7 с. Ну, надо же, какая неожиданность!", - говорит Коваленко

Более того, в январе российские спецслужбы через своих агентов влияния, в том числе и среди представителей Венгрии, пытались реализовать ИПСО деморализующего характера на Закарпатье, но связанное на тот момент с мобилизацией.



Так, группа «активистов» тесно связанных с россией граждан Венгрии, именующие себя Мадьяр Бекекер, провели у посольства Украины в Будапеште акцию с требованием к властям Украины остановить мобилизацию венгров из Закарпатской области.



Собралось на акции, правда, всего 15 пенсионеров, но сам факт постоянных атак в сторону Украины, исходящих из Венгрии, призванных дестабилизировать как минимум Закарпатский регион, более чем очевиден как и непосредственный заказчик этих атак.

"Информационная кампания про “колоссальные” потери ВСУ продолжается, но, когда я впервые писал о ней, то понимал, что она будет организована масштабно (разные страны, спикеры, площадки), но не думал, что настолько бездарно (дешёвые источники вбросов и никчёмные информационные площадки), а так же полная внутрироссийская несогласованность", - подчеркивает военный эксперт.

В целом, данная ИПСО показала, что у россии по состоянию на 2023 уже истощены ресурсы для проведения таких кампаний образца 2014 и даже 2021 годов. Российская пропаганда может рассчитывать только на дешёвых, давно себя дискредитировавших персонажей, или же на площадки, аффилированность россией которых очевиднее очевидного.





