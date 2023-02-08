Информпространство Венгрии заполонили фейки о "колоссальных" потерях ВСУ

Российская ИПСО про “колоссальные” потери ВСУ, после неудачи с продажным трампистом полковником Макрегором и распространение аналогичного фейка через жёлтопрессное турецкое издание продолжает свою жизнь в венгерском информационном пространстве.
Так, через журналиста Домски Ласло на венгерском TV-2 был опубликован материал о том, что в Закарпатской области у границы с Венгрией находятся вагоны с сотнями трупов украинских военных, которые не выдают родственникам.
Так, через журналиста Домски Ласло на венгерском TV-2 был опубликован материал о том, что в Закарпатской области у границы с Венгрией находятся вагоны с сотнями трупов украинских военных, которые не выдают родственникам.
Но, венгерские информационные площадки уже распространяют эту информацию в режиме кроликов в брачный период, гипертрофируя фейк Домски. Например, некоторые издания пишут, что трупов так много, что запах от них чувствуется аж в венгерских посёлках!
Более того, в январе российские спецслужбы через своих агентов влияния, в том числе и среди представителей Венгрии, пытались реализовать ИПСО деморализующего характера на Закарпатье, но связанное на тот момент с мобилизацией.
Так, группа «активистов» тесно связанных с россией граждан Венгрии, именующие себя Мадьяр Бекекер, провели у посольства Украины в Будапеште акцию с требованием к властям Украины остановить мобилизацию венгров из Закарпатской области.
Собралось на акции, правда, всего 15 пенсионеров, но сам факт постоянных атак в сторону Украины, исходящих из Венгрии, призванных дестабилизировать как минимум Закарпатский регион, более чем очевиден как и непосредственный заказчик этих атак.
В целом, данная ИПСО показала, что у россии по состоянию на 2023 уже истощены ресурсы для проведения таких кампаний образца 2014 и даже 2021 годов. Российская пропаганда может рассчитывать только на дешёвых, давно себя дискредитировавших персонажей, или же на площадки, аффилированность россией которых очевиднее очевидного.
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