Информация о повреждении Запорожской АЭС - фейк

Заявление российских пропагандистов, желающих посеять панику среди населения Украины, об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами.
Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».
" Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком ", - говорится в сообщении.
Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
" Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком ", - говорится в сообщении.
Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
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