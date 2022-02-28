Информация о повреждении Запорожской АЭС - фейк

Заявление российских пропагандистов, желающих посеять панику среди населения Украины, об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами.





" Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком ", - говорится в сообщении.



Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм. Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом» Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.