Информация Генштаба о потерях российской армии в Украине

10:15 26 июня Киев, Украина

В утренней сводке от 26 июня Генштаб ВСУ сообщает, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 150 военных рф. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.

Отмечается, что наибольшие потери войска россии понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери захватчиков на 26 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21),

боевых бронированных машин - 3659 (+14),

артиллерийских систем - 764 (+0),

РСЗО - 243 (+2),

средства ПВО - 99 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатые ракеты - 139 (+2),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),

специальная техника - 60 (+0).

Напомним, украинские военные уничтожили на юге российские танки и склады с боеприпасами.

Ранее бойцы сил спецопераций Украины ликвидировали вражескую колонну в Донецкой области.