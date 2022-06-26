Информация Генштаба о потерях российской армии в Украине

В утренней сводке от 26 июня Генштаб ВСУ сообщает, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 150 военных рф. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.
Отмечается, что наибольшие потери войска россии понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери захватчиков на 26 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1532 (+21),
- боевых бронированных машин - 3659 (+14),
- артиллерийских систем - 764 (+0),
- РСЗО - 243 (+2),
- средства ПВО - 99 (+0),
- самолетов - 217 (+0),
- вертолетов - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
- крылатые ракеты - 139 (+2),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),
- специальная техника - 60 (+0).
Напомним, украинские военные уничтожили на юге российские танки и склады с боеприпасами.
Ранее бойцы сил спецопераций Украины ликвидировали вражескую колонну в Донецкой области.
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