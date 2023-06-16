Информационная война: рф пытается переложить ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину

Рашисты подготовили очередную информационную спецоперацию против Украины, главной темой которой стане Каховская ГЭС. На это было выделено 6 миллионов долларов.
В сообщении говорится, что украинская разведка получила информацию о запуске нового этапа кампании по дискредитации украинского военного командования и госдеятелей со стороны российского агентства социального проектирования.
В рамках этой кампании была подготовлена серия провокационных материалов, целью которых является возложить ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину и создать предпосылки для политического кризиса.
Пропагандисты разработали соответствующие заголовки с намерением привлечь внимание читателей:
В рамках этой кампании была подготовлена серия провокационных материалов, целью которых является возложить ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину и создать предпосылки для политического кризиса.
Пропагандисты разработали соответствующие заголовки с намерением привлечь внимание читателей:
- «Зеленский отчаялся и принял тактику выжженной земли, но против своего народа»;
- «Взрыв дамбы должен уничтожить Зеленского»;
- «Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем"»;
- «Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину».
Также сообщается, что под каждым материалом будут размещены комментарии от фейковых аккаунтов, якобы от украинских и иностранных читателей. Это создаст иллюзию активной дискуссии и привлечет реальных пользователей сети к обсуждению.
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