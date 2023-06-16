14:52 09 июня Киев, Украина

Рашисты подготовили очередную информационную спецоперацию против Украины, главной темой которой стане Каховская ГЭС . На это было выделено 6 миллионов долларов.

В сообщении говорится, что украинская разведка получила информацию о запуске нового этапа кампании по дискредитации украинского военного командования и госдеятелей со стороны российского агентства социального проектирования.



В рамках этой кампании была подготовлена серия провокационных материалов, целью которых является возложить ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину и создать предпосылки для политического кризиса.



Пропагандисты разработали соответствующие заголовки с намерением привлечь внимание читателей:

«Зеленский отчаялся и принял тактику выжженной земли, но против своего народа»;

«Взрыв дамбы должен уничтожить Зеленского»;

«Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем"»;

«Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину».

Также сообщается, что под каждым материалом будут размещены комментарии от фейковых аккаунтов, якобы от украинских и иностранных читателей. Это создаст иллюзию активной дискуссии и привлечет реальных пользователей сети к обсуждению.