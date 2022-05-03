В результате российского вторжения к концу 2022 года инфляция в Украине может превысить 20%.
В апреле этот показатель составил 15,9%.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
По его словам, сейчас хоть и наблюдается значительный уровень роста цен, однако ситуация контролируемая, ведь у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
По его словам, сейчас хоть и наблюдается значительный уровень роста цен, однако ситуация контролируемая, ведь у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.
Также он добавил, что в феврале 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе). В месячном исчислении цены выросли на 1,6%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии