15:29 03 мая Киев, Украина

В результате российского вторжения к концу 2022 года инфляция в Украине может превысить 20%.





Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.



По его словам, сейчас хоть и наблюдается значительный уровень роста цен, однако ситуация контролируемая, ведь у В апреле этот показатель составил 15,9%.Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.По его словам, сейчас хоть и наблюдается значительный уровень роста цен, однако ситуация контролируемая, ведь у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.

“Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен посредством фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%”, – заявил Шевченко.

Также он добавил, что в феврале 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе). В месячном исчислении цены выросли на 1,6%.