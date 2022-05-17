Индия приостановила сделку по покупке вертолетов у рф

Индия замедлила на неопределенное время сделку с Россией о заключении покупки вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.
Приостановка сделки связана с опасениями по поводу возможности РФ выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами, утверждают источники.
Об этом накануне сообщил представитель министерства обороны Индии.
Утверждается, что правительство Индии заморозило переговоры с Рособоронэкспортом и производителем авиатехники Вертолеты России о приобретении первой партии Ка-31 в количестве 10 единиц.
По словам неназванного чиновника, приостановка сделки связана с опасениями по поводу возможности России выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.
Бывший финансовый советник министерства по закупкам Амит Каушиш заявил, что приостановка может быть также вызвана геополитическим давлением, поскольку международное сообщество осуждает полномасштабное нападение РФ на Украину.
Другие факторы, добавил он, могут включать бюджетные ограничения и Индия предпочитает приобретать вертолеты отечественной разработки.
Индия решила купить вертолеты Ка-31 у РФ в мае 2019 года, но программа приобретения столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости техники.
Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как участники договорились о цене в 520 млн долларов за 10 вертолетов Ка-31, но им так и не удалось достичь соглашения о валютном механизме рупия-рубль.
ВМС Индии планировали использовать вертолеты Ка-31 для второго авианосца страны INS Vikrant, который будет введен в эксплуатацию в июле.
В настоящее время флот Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31, которые вводились в эксплуатацию постепенно – четыре в 2003 году, пять – в 2005 году и еще пять – в 2013 году.
Об этом накануне сообщил представитель министерства обороны Индии.
Утверждается, что правительство Индии заморозило переговоры с Рособоронэкспортом и производителем авиатехники Вертолеты России о приобретении первой партии Ка-31 в количестве 10 единиц.
По словам неназванного чиновника, приостановка сделки связана с опасениями по поводу возможности России выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.
Бывший финансовый советник министерства по закупкам Амит Каушиш заявил, что приостановка может быть также вызвана геополитическим давлением, поскольку международное сообщество осуждает полномасштабное нападение РФ на Украину.
Другие факторы, добавил он, могут включать бюджетные ограничения и Индия предпочитает приобретать вертолеты отечественной разработки.
Индия решила купить вертолеты Ка-31 у РФ в мае 2019 года, но программа приобретения столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости техники.
Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как участники договорились о цене в 520 млн долларов за 10 вертолетов Ка-31, но им так и не удалось достичь соглашения о валютном механизме рупия-рубль.
ВМС Индии планировали использовать вертолеты Ка-31 для второго авианосца страны INS Vikrant, который будет введен в эксплуатацию в июле.
В настоящее время флот Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31, которые вводились в эксплуатацию постепенно – четыре в 2003 году, пять – в 2005 году и еще пять – в 2013 году.
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