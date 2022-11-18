Индия окажет поддержку энергетическому сектору Украины

08:46 18 ноября Киев, Украина





Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Во время встречи с дипломатом Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также объяснил ограничения энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения. Индия поддержит энергетический сектор Украины, который страдает от массированных ракетных обстрелов со стороны агрессора.Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Во время встречи с дипломатом Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также объяснил ограничения энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения.

"До зимы остались считанные дни, и нам необходимо как можно скорее восстановить цепи поставки электроэнергии. Слово "срочно" слишком слабое, чтобы описать насколько безотлагательно мы должны это сделать", - отметил Галущенко.

В свою очередь Харш Кумар Джейн заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности оказать необходимую помощь.



О какой именно помощи идет речь - не уточняется.