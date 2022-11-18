Индия окажет поддержку энергетическому сектору Украины

08:46 18 ноября Киев, Украина

Индия поддержит энергетический сектор Украины, который страдает от массированных ракетных обстрелов со стороны агрессора.

Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Во время встречи с дипломатом Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также объяснил ограничения энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения.
 
"До зимы остались считанные дни, и нам необходимо как можно скорее восстановить цепи поставки электроэнергии. Слово "срочно" слишком слабое, чтобы описать насколько безотлагательно мы должны это сделать", - отметил Галущенко.
 
В свою очередь Харш Кумар Джейн заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности оказать необходимую помощь.

О какой именно помощи идет речь - не уточняется.