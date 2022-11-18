Индия окажет поддержку энергетическому сектору Украины

Индия поддержит энергетический сектор Украины, который страдает от массированных ракетных обстрелов со стороны агрессора.
Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Во время встречи с дипломатом Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также объяснил ограничения энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения.
Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Во время встречи с дипломатом Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также объяснил ограничения энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения.
В свою очередь Харш Кумар Джейн заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности оказать необходимую помощь.
О какой именно помощи идет речь - не уточняется.
О какой именно помощи идет речь - не уточняется.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии