Индия не пригласила Украину на саммит G20

13:55 15 августа Киев, Украина

Украины нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки (G20). Хотя ранее сообщалось, что именно там 9-10 сентября в Нью-Дели может состояться очередной раунд мирных переговоров.





Об этом свидетельствует информация на сайте G20.

На саммите ожидают увидеть лидеров всех стран-участниц группы, в том числе президента рф владимира путина.

О решении не звать украинских представителей на саммит Индия заявляла еще в июне. Тогда в МИД страны объяснили это тем, что Украина не входит в Большую двадцатку. Однако в списке приглашенных есть страны, не являющиеся членами G20. Это Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.