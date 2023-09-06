Индия не пригласила Украину на саммит G20

Украины нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки (G20). Хотя ранее сообщалось, что именно там 9-10 сентября в Нью-Дели может состояться очередной раунд мирных переговоров.
Об этом свидетельствует информация на сайте G20.
На саммите ожидают увидеть лидеров всех стран-участниц группы, в том числе президента рф владимира путина.
О решении не звать украинских представителей на саммит Индия заявляла еще в июне. Тогда в МИД страны объяснили это тем, что Украина не входит в Большую двадцатку. Однако в списке приглашенных есть страны, не являющиеся членами G20. Это Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что кремль освобождает расписание владимира путина на время саммита G-20 в Индии в сентябре, чтобы дать возможность российскому президенту принять участие во встрече после пропуска последних двух.
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