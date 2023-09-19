Индия может присоединиться к некоторым пунктам украинской "формулы мира"

Индия может принять участие в реализации пункта об экологической безопасности "формулы мира" президента Владимира Зеленского и гуманитарного разминирования.
Об этом в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.
Об этом в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.
По его словам, мы видим заинтересованность Индии в вопросах продовольственной безопасности. Кроме того, украинская сторона ожидает, что Индия более активно присоединится к вопросам, касающимся ядерной безопасности.
"Формула мира" включает 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
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