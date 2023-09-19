Индия может присоединиться к некоторым пунктам украинской "формулы мира"

11:32 19 сентября Киев, Украина

Индия может принять участие в реализации пункта об экологической безопасности "формулы мира" президента Владимира Зеленского и гуманитарного разминирования.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.
"Мы видим полный интерес к реализации пункта 8-го Формулы мира, который касается экологической безопасности. Это абсолютно понятная история для наших индийских коллег. И мы ожидаем, что МИД Индии примет и поддержит наше обращение относительно предоставления разрешения индийским компаниям работать операторами противоминной деятельности на территории Украины", - сказал дипломат.
По его словам, мы видим заинтересованность Индии в вопросах продовольственной безопасности. Кроме того, украинская сторона ожидает, что Индия более активно присоединится к вопросам, касающимся ядерной безопасности.
"Это также одно из тех направлений, которые понятны в Индии с точки зрения и развития атомной энергетики здесь, и с точки зрения неприятия абсолютно угроз применением ядерного оружия. Индия, как вы знаете, ядерное государство. Поэтому есть над чем работать и есть возможности для этого", - отметил Полищук.
"Формула мира" включает 10 пунктов:
  1. Радиационная и ядерная сохранность.
  2. Продовольственная безопасность.
  3. Энергетическая сохранность.
  4. Освобождение всех пленных и депортированных.
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  6. Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  7. Возвращение справедливости.
  8. Противодействие экоциду.
  9. Недопущение эскалации.
  10. Фиксация окончания войны.