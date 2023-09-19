Индия может присоединиться к некоторым пунктам украинской "формулы мира"

11:32 19 сентября Киев, Украина





Об этом в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. Индия может принять участие в реализации пункта об экологической безопасности "формулы мира" президента Владимира Зеленского и гуманитарного разминирования.Об этом в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.

"Мы видим полный интерес к реализации пункта 8-го Формулы мира, который касается экологической безопасности. Это абсолютно понятная история для наших индийских коллег. И мы ожидаем, что МИД Индии примет и поддержит наше обращение относительно предоставления разрешения индийским компаниям работать операторами противоминной деятельности на территории Украины", - сказал дипломат.

По его словам, мы видим заинтересованность Индии в вопросах продовольственной безопасности. Кроме того, украинская сторона ожидает, что Индия более активно присоединится к вопросам, касающимся ядерной безопасности.

"Это также одно из тех направлений, которые понятны в Индии с точки зрения и развития атомной энергетики здесь, и с точки зрения неприятия абсолютно угроз применением ядерного оружия. Индия, как вы знаете, ядерное государство. Поэтому есть над чем работать и есть возможности для этого", - отметил Полищук.

"Формула мира" включает 10 пунктов: