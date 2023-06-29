Индийская правозащитница стала членом Независимой комиссии ООН по Украине

Новым членом Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине стала правозащитница из Индии Вринда Гровер (Vrinda Grover).
Об этом сообщается на сайте Совета ООН по правам человека.
Об этом сообщается на сайте Совета ООН по правам человека.
Отмечается, что Гровер имеет более 34-летний опыт работы в области конституционного права, уголовного права и прав человека. Она выступала адвокатом в знаковых делах в судах первой инстанции, высоких судах и Верховном суде Индии, а также в следственных комиссиях и квазисудебных органах.
Гровер является председателем правления Международной службы по правам человека, а также членом-основателем и независимым экспертом Рабочей группы по правам человека в Индии и ООН. В 2012 году она принимала участие в миссии Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации по правам человека (FIDH) на Филиппинах по расследованию ситуации с правозащитниками в стране.
Комиссия представит устную обновленную информацию Совету ООН по правам человека на ее 54-й сессии в сентябре 2023 года. Доклад Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен на ее 78-й сессии в октябре 2023 года. Всеобъемлющий доклад Совету ООН по правам человека по результатам годовой работы Комиссии будет представлен в марте 2024 года.
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