Индийская правозащитница стала членом Независимой комиссии ООН по Украине

07:52 29 июня Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Совета Новым членом Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине стала правозащитница из Индии Вринда Гровер (Vrinda Grover).Об этом сообщается на сайте Совета ООН по правам человека.

"Председатель Совета по правам человека, посол Вацлав Балек (Чехия), назначил Вринду Гровер из Индии членом Независимой международной комиссии по расследованию в Украине, созданной Советом ООН по правам человека в 2022 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гровер имеет более 34-летний опыт работы в области конституционного права, уголовного права и прав человека. Она выступала адвокатом в знаковых делах в судах первой инстанции, высоких судах и Верховном суде Индии, а также в следственных комиссиях и квазисудебных органах.

"Гровер представляла интересы жертв и пострадавших от сексуального насилия, убийств в местах лишения свободы, пыток, массовых убийств, внесудебных казней, насильственных исчезновений и самосуда толпы. Она также представляла интересы работников СМИ, правозащитников и лиц, приговоренных к смертной казни", — говорится в пресс-релизе.

Гровер является председателем правления Международной службы по правам человека, а также членом-основателем и независимым экспертом Рабочей группы по правам человека в Индии и ООН. В 2012 году она принимала участие в миссии Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации по правам человека (FIDH) на Филиппинах по расследованию ситуации с правозащитниками в стране.

"Гровер присоединится к Эрику Мьосе (Норвегия) и Пабло де Грейффа (Колумбия), исполняющим обязанности председателя и комиссара Комиссии по расследованию с марта 2022 года", — отмечается в пресс-релизе.

Комиссия представит устную обновленную информацию Совету ООН по правам человека на ее 54-й сессии в сентябре 2023 года. Доклад Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен на ее 78-й сессии в октябре 2023 года. Всеобъемлющий доклад Совету ООН по правам человека по результатам годовой работы Комиссии будет представлен в марте 2024 года.