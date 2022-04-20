Инаугурация президента США пройдет в новом формате

17:10 23 ноября Киев, Украина





Глава аппарата Джо Байдена Рон Клейн сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией и карантинными ограничениями, инаугурация будет отличаться от предыдущих.

Мероприятие, которое запланировано на 20 января, скорее всего, будет представлять "сокращенную версию существующих традиций", для его проведения могут заимствовать методы, которые использовались для проведения летом "виртуального" Национального съезда Демократической партии.

"Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты представителей и Сената по этому поводу. Очевидно, это будет не инаугурация, которая была у нас в прошлом", - сказал Клейн.