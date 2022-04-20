Инаугурация президента США пройдет в новом формате

Глава аппарата Джо Байдена Рон Клейн сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией и карантинными ограничениями, инаугурация будет отличаться от предыдущих.
Мероприятие, которое запланировано на 20 января, скорее всего, будет представлять "сокращенную версию существующих традиций", для его проведения могут заимствовать методы, которые использовались для проведения летом "виртуального" Национального съезда Демократической партии.
Инаугурация бывшего вице-президента планируется на фоне резкого роста числа коронавирусной инфекции по стране. В США обнаружили почти 200 тыс. новых случаев в пятницу и более 177 тыс. в субботу.
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