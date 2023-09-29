Импичмент Джо Байдена: первые слушания в Палате представителей США

Палата представителей Конгресса США начала первые слушания в рамках расследования импичмента против Джо Байдена, президента Соединенных Штатов.
Эту информацию сообщил агентство Reuters вчера.
Слушания были инициированы на основе расследования, проводимого Республиканской партией. Ее члены утверждают, что нынешний президент Америки дал ложные сведения о деловых связях своей семьи, в частности, с сыном Хантером Байденом, и не удалил семейные интересы из сферы своей ответственности как главы государства.
На слушания были приглашены свидетели, включая эксперта по судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права.
Республиканцы также заявляют, что им поступили сведения о банковских транзакциях, отправленных гражданами Китая Хантеру Байдену и предположительно адресованных домашнему адресу Джо Байдена в Делавэре. Пока неясно, получал ли президент эти средства лично.
Стремление к разоблачению финансовых связей между Джо Байденом и его сыном Хантером на первом часу слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей не принесло новых данных.
В ответ на обвинения, администрация Белого дома заявила, что текущее расследование не обосновано и мотивировано политическими целями в преддверии президентских выборов 2024 года. Ожидается, что главным соперником Джо Байдена может стать его предшественник Дональд Трамп, который также столкнулся с несколькими обвинениями.
Эту информацию сообщил агентство Reuters вчера.
Слушания были инициированы на основе расследования, проводимого Республиканской партией. Ее члены утверждают, что нынешний президент Америки дал ложные сведения о деловых связях своей семьи, в частности, с сыном Хантером Байденом, и не удалил семейные интересы из сферы своей ответственности как главы государства.
На слушания были приглашены свидетели, включая эксперта по судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права.
Республиканцы также заявляют, что им поступили сведения о банковских транзакциях, отправленных гражданами Китая Хантеру Байдену и предположительно адресованных домашнему адресу Джо Байдена в Делавэре. Пока неясно, получал ли президент эти средства лично.
Стремление к разоблачению финансовых связей между Джо Байденом и его сыном Хантером на первом часу слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей не принесло новых данных.
В ответ на обвинения, администрация Белого дома заявила, что текущее расследование не обосновано и мотивировано политическими целями в преддверии президентских выборов 2024 года. Ожидается, что главным соперником Джо Байдена может стать его предшественник Дональд Трамп, который также столкнулся с несколькими обвинениями.
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