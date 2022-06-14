"Имперские амбиции": путин приравнял себя к Петру I, обозначив захватнические цели рф

Президент рф и кровавый диктатор владимир путин осмотрел выставку «Петр I. Рождение Империи» и провел параллели между его правлением и своим.
Ведь владимиру владимировичу всегда хотелось вырваться из ленинградской трущобы, из бедного мальчика стать богатым и успешным юношей. И не просто успешным, а всемогущим. Быть равным Рюриковичам и Романовым вместе взятым. Создать свою империю и быть царём всея Руси. Все остальные либо вассалы, либо рабы…
После выставки путин встретился с российской молодежью и тут в российском президенте проснулась ещё одна фобия: страх старости, смерти и главное забытья…
После выставки путин встретился с российской молодежью и тут в российском президенте проснулась ещё одна фобия: страх старости, смерти и главное забытья…
Страх старости – которая уже давно наступила, сводит с ума российского президента. Понимание того, что человек смертен наводит на него ужас. Осознание того, что жизнь скоро закончится толкает путина на принятие решений, которые катастрофичны для россии, для россиян и народов куда тиран посылает свое войско.
Но чтобы войско послать воевать, умирать, калечиться… нужно его мотивировать, нужно «вбить в головы» россиян чушь о величии страны, о необходимости отобрать силовым путем чужие территории, «оправдать» убийство мирных жителей и обстрелов гражданских объектов…
И путин снова нашёл такие слова…
Он не нашел ничего лучшего, чем сыграть на неграмотности и невежестве россиян. А также на страхе перед системой, тех кто осознает все степень бреда и амбициозных последствий российского президента.
Многие прослушали публичное выступление путина, где он провел ряд исторических параллелей и аналогий с царем Петром I.
Кто не слушал…
Первое. Путин сравнил себя с Петром I (подсознательно вообразил себя царём). Клиника на лицо.
Второе. Сравнил нынешнюю эпоху с эпохой Петра I. путин утверждает, что за 350 лет «ничего не изменилось». Тут он конечно прав. Россия в своем развитии, вернее сказать в своей дикости, невежестве и отсталости от цивилизованного мира осталась в начале 18-го века.
Третье. Сказал, что его задача возвращение территорий. Каких, зачем, кому ещё кроме самого путина это нужно. Непонятно. В то же время российский диктатор не упомянул в этом контексте войну против Украины.
Третье. Сказал, что его задача возвращение территорий. Каких, зачем, кому ещё кроме самого путина это нужно. Непонятно. В то же время российский диктатор не упомянул в этом контексте войну против Украины.
Развивая свою мысль, путин отметил, что на долю современной россии также «выпало возвращать и укреплять», указав на то, что для российской государственности это базовые ценности, составляющие основу существования россии.
И говоря «перед нами», «мы преуспеем» путин имеет ввиду всех тех россиян, которые должны положить свои жизни на алтарь его детских страхов, которые переросли старческих геополитических амбиций, переросли в машину смерти под названием россия.
Ах, да. Для тех, кто не слушал. путин закинул самый главный посыл: «денацификацию» заменил термином «возврат земель»…
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