"Имперские амбиции": путин приравнял себя к Петру I, обозначив захватнические цели рф

10:06 14 июня Киев, Украина

Президент рф и кровавый диктатор владимир путин осмотрел выставку «Петр I. Рождение Империи» и провел параллели между его правлением и своим.

Ведь владимиру владимировичу всегда хотелось вырваться из ленинградской трущобы, из бедного мальчика стать богатым и успешным юношей. И не просто успешным, а всемогущим. Быть равным Рюриковичам и Романовым вместе взятым. Создать свою империю и быть царём всея Руси. Все остальные либо вассалы, либо рабы…



После выставки путин встретился с российской молодежью и тут в российском президенте проснулась ещё одна фобия: страх старости, смерти и главное забытья…

Страх старости – которая уже давно наступила, сводит с ума российского президента. Понимание того, что человек смертен наводит на него ужас. Осознание того, что жизнь скоро закончится толкает путина на принятие решений, которые катастрофичны для россии, для россиян и народов куда тиран посылает свое войско.

Но чтобы войско послать воевать, умирать, калечиться… нужно его мотивировать, нужно «вбить в головы» россиян чушь о величии страны, о необходимости отобрать силовым путем чужие территории, «оправдать» убийство мирных жителей и обстрелов гражданских объектов…

И путин снова нашёл такие слова…

Он не нашел ничего лучшего, чем сыграть на неграмотности и невежестве россиян. А также на страхе перед системой, тех кто осознает все степень бреда и амбициозных последствий российского президента.

Многие прослушали публичное выступление путина, где он провел ряд исторических параллелей и аналогий с царем Петром I.

Кто не слушал…

Первое. Путин сравнил себя с Петром I (подсознательно вообразил себя царём). Клиника на лицо.

Второе. Сравнил нынешнюю эпоху с эпохой Петра I. путин утверждает, что за 350 лет «ничего не изменилось». Тут он конечно прав. Россия в своем развитии, вернее сказать в своей дикости, невежестве и отсталости от цивилизованного мира осталась в начале 18-го века.

Третье. Сказал, что его задача возвращение территорий. Каких, зачем, кому ещё кроме самого путина это нужно. Непонятно. В то же время российский диктатор не упомянул в этом контексте войну против Украины.

«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Странно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел..., Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал! Он возвращал! Так и есть!» – заявил путин.

Развивая свою мысль, путин отметил, что на долю современной россии также «выпало возвращать и укреплять», указав на то, что для российской государственности это базовые ценности, составляющие основу существования россии.

«Мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — сказал путин, проведя аналогию с эпохой Петра.

И говоря «перед нами», «мы преуспеем» путин имеет ввиду всех тех россиян, которые должны положить свои жизни на алтарь его детских страхов, которые переросли старческих геополитических амбиций, переросли в машину смерти под названием россия.

Ах, да. Для тех, кто не слушал. путин закинул самый главный посыл: «денацификацию» заменил термином «возврат земель»…