Илон Маск больше не в состоянии финансировать Starlink в Украине

11:08 14 октября Киев, Украина

В прошлом месяце SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором просит Минобороны США взять на себя финансирование использования Starlink в Украине.

Компания SpaceX начала поставлять интернет-терминалы Starlink в Украину весной этого года. За это время они стали жизненно важным источником связи для украинских военных, позволяя им успешно сражаться даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

К 7 октября компания Илона Маска потратила 80 000 000 $ на обеспечение Украины спутниками широкополосного интернета, по крайней мере, об этом заявил сам миллиардер.

По расчетам SpaceX, траты на работу Starlink в Украине к новому году достигнут отметки в 120 000 000 $, а к концу 2023 — 400 000 000 $.