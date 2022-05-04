Игорь Жовква: США всегда были и остаются ключевыми партнерами Украины

20:25 03 декабря Киев, Украина

Офис президента возлагает большие надежды на более тесное сотрудничество с новым руководством Белого дома, особенно в таких сферах как IT или искусственный интеллект.

Об этом в четверг, 3 декабря, сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Соединенные Штаты и сейчас является одним из ключевых партнеров Украины, в том числе – в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом", – заявил он.

Игорь Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США