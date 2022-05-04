Игорь Жовква: США всегда были и остаются ключевыми партнерами Украины
20:25 03 декабря Киев, Украина
Офис президента возлагает большие надежды на более тесное сотрудничество с новым руководством Белого дома, особенно в таких сферах как IT или искусственный интеллект.
Об этом в четверг, 3 декабря, сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква
во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".
"Соединенные Штаты и сейчас является одним из ключевых партнеров Украины, в том числе – в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом", – заявил он.
Игорь Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США
.
"Это очень хорошая идея, над которой нам надо начать думать уже сейчас. У нас есть пакет предложений об усилении торговли с Соединенными Штатами, и мы уже готовы к диалогу с новой администрацией", – добавил он.
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