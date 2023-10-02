Игнат: украинские пилоты уже учатся летать на авиатренажерах F-16

12:24 02 октября Киев, Украина

В Украине формируются новые группы военных летчиков, которые в будущем будут учиться управлять истребителем F-16 и часть пилотов уже учится на авиационных тренажерах самолета.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

"Новые группы, безусловно, формируются. Здесь летчики выполняют домашнее задание по изучению (английского) языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов – вы уже видели", - сказал он.

Что касается обучения украинских пилотов за рубежом, то представитель ПС отметил, что эта информация непубличная.

"Не хотят партнеры особенно об этом говорить, просто делают свою работу. А наши пилоты учатся — летают уже и на авиационных тренажерах – это не симулятор, это уже фактически полноценный самолет: движущаяся кабина, которая полностью повторяет кабину F-16. Следующий этап – соответственно, полеты с инструктором уже в настоящих самолетах", - сказал Игнат.

Как украинские боевые пилоты адаптируются к многоцелевой истребителям F-16