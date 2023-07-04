Игнат: украинские пилоты еще не начали обучение на F-16

15:57 04 июля Киев, Украина

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, но Украина ожидает, что в ближайшее время будут заявления от партнеров.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Речь идет о том, кто, где, в каком количестве сможет принять наших пилотов на обучение. Этот вопрос сейчас изучается. Я думаю, что скоро будут заявления от наших партнеров… К сожалению, нет (еще не началось обучение украинских пилотов – ред.). Процесс пошел, но учеба еще не началась", — сказал спикер.
По его словам, авиационная коалиция в консультациях с украинской стороной "проводит работу, планирование, графики".

Игнат отметил, что многие страны имеют учебные базы и центры, и изучается, где и какое количество украинских пилотов могут принять на обучение.
"Мы должны понять, что без процессов, которые необходимо пройти, а это обучение пилотов, инженеров и другие процессы, подготовка инфраструктуры, передача (самолетов, — ред.) пока невозможна, на это нужно время. И обращение нашего высшего военно-политического руководства к нашим партнерам, чтобы это время не затягивалось там, где можно ускорить", - сказал Игнат.