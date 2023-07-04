Игнат: украинские пилоты еще не начали обучение на F-16

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, но Украина ожидает, что в ближайшее время будут заявления от партнеров.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, авиационная коалиция в консультациях с украинской стороной "проводит работу, планирование, графики".
Игнат отметил, что многие страны имеют учебные базы и центры, и изучается, где и какое количество украинских пилотов могут принять на обучение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии