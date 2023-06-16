Игнат: украинские пилоты еще не начали обучение на F-16

15:23 23 мая Киев, Украина





Эту информацию озвучил Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 пока не началось. В настоящее время проводится подготовка специалистов к предстоящим тренировкам.Эту информацию озвучил Юрий Игнат , официальный представитель Воздушных сил Украины.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в этих странах еще нет", - сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ему уже не в первый раз приходится опровергать информацию об обучении украинских летчиков.

"На протяжении уже длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать каждый раз, что "пилоты учатся в США, в Европе". Раз в месяц (стабильно – ред.) появляются такие новости и приходится ставить точки над "и". Потому что не нужно давать какую-то лишнюю надежду", - сказал Игнат.

В то же время Юрий Игнат заявил, что ряд государств готовы обучать украинских пилотов, а некоторые передавать истребители. По его словам, речь идет о США и странах Европы, которые имеют вооруженные самолеты, но хотят перейти на более новые истребители F-35.

"На сегодняшний день мы имеем чрезвычайно хорошие новости, что уже фактически есть авиационная коалиция, ряд стран будет готовить украинских пилотов, некоторые уже готовы передавать нам истребители. Старт дано, решение, что Украина будет иметь именно F-16 — есть. Далее уже технические моменты, процессы. Представители Воздушных сил постоянно на контакте с нашими партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на обучение и какие будут временные сроки", - сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил Украины добавил, что "большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать" и отметил, что в момент, пока идет беседа с журналистами, на Донбассе идет рискованная и напряженная работа украинской тактической авиации.