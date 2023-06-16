Игнат: украинские пилоты еще не начали обучение на F-16

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 пока не началось. В настоящее время проводится подготовка специалистов к предстоящим тренировкам.
Эту информацию озвучил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Украины.
Эту информацию озвучил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Украины.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ему уже не в первый раз приходится опровергать информацию об обучении украинских летчиков.
В то же время Юрий Игнат заявил, что ряд государств готовы обучать украинских пилотов, а некоторые передавать истребители. По его словам, речь идет о США и странах Европы, которые имеют вооруженные самолеты, но хотят перейти на более новые истребители F-35.
Спикер Воздушных сил Украины добавил, что "большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать" и отметил, что в момент, пока идет беседа с журналистами, на Донбассе идет рискованная и напряженная работа украинской тактической авиации.
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