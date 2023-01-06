Идентифицированы рашисты, расстрелявшие гражданские авто в Киевской области

В марте на житомирской трассе оккупанты обустроили боевую позицию, где расстреливали автомобили с пытавшимися эвакуироваться гражданскими людьми. В результате 13 человек погибли, а шесть получили ранения. Сейчас правоохранители идентифицировали десять военных, которые причастны к этому.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и городе Севастополе Александр Климовский.
В начале полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады рф. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке у села Мила.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и городе Севастополе Александр Климовский.
В начале полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады рф. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке у села Мила.
Известно, что первыми под обстрел попали два автомобиля. В одном из них были супруги, которые смогли выжить. Во втором – семья с маленьким ребенком. На них оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по машине плотный огонь.
В результате обстрела двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжелораненый отец на руках с ребенком прошел пешком значительное расстояние, а затем в ближайший украинский блокпоста их подвез проезжавший мимо водитель. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь.
7 марта оккупанты обстреляли колонну, в которой ехало около 15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.
Следователи установили, что российские военные с 4 по 25 марта расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шестеро получили ранения.
Правоохранители установили большую часть личного состава 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа вооруженных сил российской федерации. Также они объявили о подозрении командиру батальона 5 ОТБр, руководившему расстрелом автоколонны гражданских людей на житомирской трассе.
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