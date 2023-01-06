Идентифицированы рашисты, расстрелявшие гражданские авто в Киевской области

08:07 06 января Киев, Украина





Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и городе Севастополе Александр Климовский.



В начале полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады рф. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке у села Мила. В марте на житомирской трассе оккупанты обустроили боевую позицию, где расстреливали автомобили с пытавшимися эвакуироваться гражданскими людьми. В результате 13 человек погибли, а шесть получили ранения. Сейчас правоохранители идентифицировали десять военных, которые причастны к этому.Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и городе Севастополе Александр Климовский.В начале полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады рф. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке у села Мила.

“Именно вторая батальонная тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на житомирской трассе. российские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения”, – рассказывает Климовский.

Известно, что первыми под обстрел попали два автомобиля. В одном из них были супруги, которые смогли выжить. Во втором – семья с маленьким ребенком. На них оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по машине плотный огонь.



В результате обстрела двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжелораненый отец на руках с ребенком прошел пешком значительное расстояние, а затем в ближайший украинский блокпоста их подвез проезжавший мимо водитель. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь.



7 марта оккупанты обстреляли колонну, в которой ехало около 15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.

“Кадры расстрела автомобиля, который ехал одним из первых в колонне, облетели весь мир. В машине находилась семья с 7-летним ребёнком, а также их соседка. Мать ребенка погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, вышел из машины с поднятыми руками. Его расстреляли русские военные на виду у мальчика. Женщину с ребенком забрали оккупанты. Они были уверены, что они ведутся на расстрел, но в последний момент их отпустили”, – отмечают в Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что российские военные с 4 по 25 марта расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шестеро получили ранения.



Правоохранители установили большую часть личного состава 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа вооруженных сил российской федерации. Также они объявили о подозрении командиру батальона 5 ОТБр, руководившему расстрелом автоколонны гражданских людей на житомирской трассе.