Human Rights Watch обвинила россию в насильственном вывозе украинцев

Оккупанты насильственно вывозят украинцев в рф или на оккупированные территории Украины.
Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch.
В отчете говорится, что в Мариуполе мирным людям сказали, что они могут остаться на оккупированных территориях или уехать в россию, но о выезде на подконтрольную Украине территорию им следует забыть.
Также в россию насильно вывезли некоторых жителей Харьковской области. 70-летнему мужчине из села Русская Лозовая, например, оккупанты сказали, что украинская армия убьет его за то, что он жил в оккупации.
Некоторые люди заявили, что приехали в россию добровольно, чтобы в дальнейшем выехать в Европейский Союз.
В отчете говорится, что в Мариуполе мирным людям сказали, что они могут остаться на оккупированных территориях или уехать в россию, но о выезде на подконтрольную Украине территорию им следует забыть.
Также в россию насильно вывезли некоторых жителей Харьковской области. 70-летнему мужчине из села Русская Лозовая, например, оккупанты сказали, что украинская армия убьет его за то, что он жил в оккупации.
Некоторые люди заявили, что приехали в россию добровольно, чтобы в дальнейшем выехать в Европейский Союз.
Кроме того, тысячи граждан Украины подверглись фильтрации. У жителей Мариуполя собирали биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, снимки лица, досматривали личные вещи и расспрашивали об их политических взглядах.
В организации подчеркивают, что процесс фильтрации носит карательный и оскорбительный характер, не имеет юридической основы и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.
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