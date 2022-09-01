Human Rights Watch обвинила россию в насильственном вывозе украинцев

14:38 01 сентября Киев, Украина

Оккупанты насильственно вывозят украинцев в рф или на оккупированные территории Украины.





В отчете говорится, что в Мариуполе мирным людям сказали, что они могут остаться на оккупированных территориях или уехать в россию, но о выезде на подконтрольную Украине территорию им следует забыть.



Также в россию насильно вывезли некоторых жителей Харьковской области. 70-летнему мужчине из села Русская Лозовая, например, оккупанты сказали, что украинская армия убьет его за то, что он жил в оккупации.



Некоторые люди заявили, что приехали в россию добровольно, чтобы в дальнейшем выехать в Европейский Союз. Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch В отчете говорится, что в Мариуполе мирным людям сказали, что они могут остаться на оккупированных территориях или уехать в россию, но о выезде на подконтрольную Украине территорию им следует забыть.Также в россию насильно вывезли некоторых жителей Харьковской области. 70-летнему мужчине из села Русская Лозовая, например, оккупанты сказали, что украинская армия убьет его за то, что он жил в оккупации.Некоторые люди заявили, что приехали в россию добровольно, чтобы в дальнейшем выехать в Европейский Союз.

"Законы войны запрещают российским или связанным с россией силам принуждать украинских гражданских лиц индивидуально или массово эвакуироваться в россию. Насильственное перемещение является военным преступлением и потенциальным преступлением против человечности и включает в себя перемещение в обстоятельствах, при которых лицо соглашается переехать только потому, что оно опасается таких последствий, как насилие, принуждение или задержание, если оно остается, и оккупирующая держава пользуется этим", - подчеркивают в отчете.



Кроме того, тысячи граждан Украины подверглись фильтрации. У жителей Мариуполя собирали биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, снимки лица, досматривали личные вещи и расспрашивали об их политических взглядах.



В организации подчеркивают, что процесс фильтрации носит карательный и оскорбительный характер, не имеет юридической основы и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.