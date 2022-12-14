Храбрый народ Украины получил премию имени Сахарова

В Страсбурге сегодня, 14 декабря, прошла церемония вручения премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. В этом году награду получил Храбрый народ Украины в лице президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщили в Европарламенте.
Награда, как отметили в Европарламенте, подчеркивает усилия Зеленского вместе с ролью отдельных людей, представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институций, в частности:
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая спасает людей, расчищает завалы и неразорвавшиеся боеприпасы, эвакуирует людей в безопасные места;
- Юлии Паевской ("Тайра") - украинской волонтера и фельдшера, основательницы эвакомедицинской части "Ангелы Тайра". С 2014 года она спасала жизнь военных и мирных жителей Донбасса, а в марте этого года во время эвакуации мирных из Мариуполя попала в плен, где провела три месяца;
- Александры Матвийчук - юриста-правозащитницы, главы "Центра гражданских свобод" - лауреата Нобелевской премии этого года. Она фиксирует военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией в Украине;
- Гражданского движения сопротивления "Желтая лента" - которое возникло еще оккупированном россиянами Херсоне и играет важную роль в защите свободы слова и сопротивлении российским намерениям относительно оккупированных территорий;
- Ивана Федорова – мэра Мелитополя, которого похитили русские войска и заменили пророссийским ставленником. Среди украинцев Федоров стал символом угнетения и сопротивления, примером мужества перед лицом нашествия.
Глава Европейского парламента Роберта Мецола в своем выступлении подчеркнула, что ЕС будет стоять бок о бок с Украиной в борьбе.
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