Храбрый народ Украины получил премию имени Сахарова

14:59 14 декабря Киев, Украина

В Страсбурге сегодня, 14 декабря, прошла церемония вручения премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. В этом году награду получил Храбрый народ Украины в лице президента Владимира Зеленского.



Об этом



Награда, как отметили в Европарламенте, подчеркивает усилия Зеленского вместе с ролью отдельных людей, представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институций, в частности: Об этом сообщили в Европарламенте.Награда, как отметили в Европарламенте, подчеркивает усилия Зеленского вместе с ролью отдельных людей, представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институций, в частности:

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая спасает людей, расчищает завалы и неразорвавшиеся боеприпасы, эвакуирует людей в безопасные места;





Юлии Паевской ("Тайра") - украинской волонтера и фельдшера, основательницы эвакомедицинской части "Ангелы Тайра". С 2014 года она спасала жизнь военных и мирных жителей Донбасса, а в марте этого года во время эвакуации мирных из Мариуполя попала в плен, где провела три месяца;





Александры Матвийчук - юриста-правозащитницы, главы "Центра гражданских свобод" - лауреата Нобелевской премии этого года. Она фиксирует военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией в Украине;





Гражданского движения сопротивления "Желтая лента" - которое возникло еще оккупированном россиянами Херсоне и играет важную роль в защите свободы слова и сопротивлении российским намерениям относительно оккупированных территорий;





Ивана Федорова – мэра Мелитополя, которого похитили русские войска и заменили пророссийским ставленником. Среди украинцев Федоров стал символом угнетения и сопротивления, примером мужества перед лицом нашествия.

“Продолжающаяся агрессия является новым масштабом войны, которую россия начала против Украины в феврале 2014 года после Украинской Революции Достоинства, во время которой украинский народ требовал от своей страны идти по проевропейскому пути. Неспровоцированная захватническая война россии против Украины наносит огромный ущерб украинскому народу. Они не только борются, чтобы защитить свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но также защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз”, – отметили в Европарламенте.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола в своем выступлении подчеркнула, что ЕС будет стоять бок о бок с Украиной в борьбе.