Хорватия заблокировала участие своих военных в миссии ЕС для Украины

12:46 23 ноября Киев, Украина

Президент Хорватии Зоран Миланович заблокировал участие Вооруженных сил страны в учебной миссии, проводимой Европейским Союзом для Украины.



Об этом сообщает Vecernji List.

"Президент Республики Хорватия Зоран Миланович отказался давать предварительное согласие на участие военнослужащих Вооруженных сил Республики Хорватия в миссии ЕС, занимающейся организацией обучения и обучение украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в своем объяснении Миланович утверждает, что обстоятельства участия хорватских военных в этой миссии "непонятны" и "необоснованны".



Первую причину отказа Миланович видит в том, что министр обороны "не уполномочен конституцией или законом" добиваться предварительного одобрения президента: это якобы может делать только Кабмин, сам президент "и, возможно, хорватский парламент



Во-вторых, в проекте решения конкретно не упоминается ни деятельность, которую хорватские военнослужащие осуществляли бы за границей, ни действия или деятельность, которую военнослужащие Первую причину отказа Миланович видит в том, что министр обороны "не уполномочен конституцией или законом" добиваться предварительного одобрения президента: это якобы может делать только Кабмин, сам президент "и, возможно, хорватский парламентВо-вторых, в проекте решения конкретно не упоминается ни деятельность, которую хорватские военнослужащие осуществляли бы за границей, ни действия или деятельность, которую военнослужащие ВСУ осуществляли бы на территории Республики Хорватия, поясняет издание. Третья причина состоит в том, что Украина формально не считается союзником Республики Хорватия, войска которой могут прибывать и приходить на учебу в Хорватию, как это прописано в Конституции и законах страны. Миланович настаивает, что нет ни правовой базы, ни международного соглашения, чтобы организовывать такое сотрудничество с украинской стороной.

"Для того чтобы применение этого положения Конституции хотя бы принималось во внимание, оно должно касаться: а) вооруженных сил союзных стран и б) введения или действия таких сил в соответствии с заключенными международными соглашениями", — говорится в сообщении от представительства президента.

Учебная миссия для украинских военнослужащих - крупнейшая военная миссия ЕС. Ожидается, что в ней примут участие около 20 стран. Решение о создании учебной миссии для 15 000 военнослужащих из Украины уже было принято министрами иностранных дел 17 октября. Штаб-квартира миссии находится в Польше и Германии, которые проводят большие учебные программы для украинцев. Из стран, не входящих в ЕС, обучение также организовывала Великобритания. Венгрия была единственной страной, которая воздержалась от этого решения, поэтому она не будет участвовать или финансировать миссию. Австрия поддержит миссию, но не будет в ней активно участвовать.