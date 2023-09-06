19:41 22 августа Киев, Украина

Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Афинах.

«Хорватия всегда поддерживала Украину и будет продолжать это делать. Мы предоставим Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 миллионов евро. Эта помощь будет включать в себя боеприпасы, оружие и другое военное оборудование», - сказал Пленкович.



Помимо военной помощи, Хорватия и Украина также обсуждают вопросы разминирования и экспорта украинского зерна.

«Мы обсуждали с украинским президентом возможность использования хорватских портов для экспорта украинского зерна. Порт Риека - главный порт, который мы можем использовать. Однако нам необходимо согласовать это с другими странами, которые будут участвовать в транзите зерна в Хорватию», - сказал Пленкович.



Он добавил, что несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство его ушло в Италию, часть на север Африки. Однако, с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема снова стала актуальной.