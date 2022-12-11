Хорошие новости в ближайшее время ожидаем в Луганской области - Гайдай

Украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города. Об этом в пятницу, 9 декабря, в эфире телемарафона заявил Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.
Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.
В то же время, он выразил надежду, что "зимой техника пойдет быстрее".
Глава ОВА добавил, что "последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".
Ранее Гайдай рассказал, что россияне стащили на Кременское и Сватовское направления тысячи мобилизованных резервистов, кроме них там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы" и десантура.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии