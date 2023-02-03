Хофрайтер поддержал присоединение Украины к ЕС в течение 5-6 лет

Председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер прокомментировал вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.
Об этом сообщает Tagesschau.
Вступление раньше было бы "скорее нереальным", сказал Хофрайтер. Но он "также считает, что это не должно быть десять лет".
Как отметил политик "Зеленых", трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры, считает Хофрайтер. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.
Об этом сообщает Tagesschau.
Вступление раньше было бы "скорее нереальным", сказал Хофрайтер. Но он "также считает, что это не должно быть десять лет".
Как отметил политик "Зеленых", трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры, считает Хофрайтер. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.
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